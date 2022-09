Ce activitati propune Primaria Bistrita in Saptamana europeana a mobilitatii!

Municipiul Bistrita se alatura si in acest an comunitatii internationale: 2330 orase din 45 tari care marcheaza in perioada 16-22 septembrie, "Saptamana europeana a mobilitatii", cu tema:CONEXIUNI MAI BUNEEditia 2022 se desfasoara sub sloganul "Combina si deplaseaza-te !", care promoveaza mobilitatea activa si incurajeaza utilizarea prin combinare a mijloacelor verzi de deplasare in oras, ca alternative la autoturismul personal.- "Conexiuni mai bune" acopera fiecare aspect al transportului ... citeste toata stirea