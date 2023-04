Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a anuntat proiectele de modernizare a drumurilor judetene care vor fi finalizate sau vor debuta in acest an. "Administratorul public m-a informat ca licitatia pe DJ 154, Sarata-Monor-Batos - limita de judet Mures, e aproape de final. In cateva zile se va face raportul procedurii, contractul de finantare a fost semnat in urma cu o saptamana sau doua. Aici este o finantare pe "Anghel Saligny", de 140 milioane, si vom avea un ... citeste toata stirea