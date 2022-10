Ce se intampla daca nu-mi schimb anvelopele de iarna?

Daca nu va schimbati anvelopele de la vara la iarna, riscati, in primul rand, sa iesiti de pe sosea si apoi sa primiti o amenda. In plus, sunt posibile si controale ale Politiei: fara anvelope de iarna este putin probabil sa aveti acces in anumite zone. Prin urmare, daca nu montati anvelope de iarna, va expuneti la multe riscuri.Este obligatorie schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna?In Romania, legea spune ca este obligatorie utilizarea anvelopelor de iarna pe drumurile publice ... citeste toata stirea