Cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ GROW in Praga, Cehia pentru 3 profesori si 6 elevi de la Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare"Bistrita

Sursa: Rasunetul
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:23
12 citiri
In perioada 22-25 septembrie 2025, capitala Cehiei, Praga, a gazduit cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ GROW, Get Responsible to the Outside World, nr. ref. 2024-1-RO01-KA220-SCH-00024544, proiect coordonat de Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" Bistrita, avand ca parteneri Liti primary school, Grecia, Zakladini a Materska skola, Praga, Cehia, Instituto comprensivo Piazza Capri, Roma, Italia, Direcao Regional de Educacao, Madeira, Portugalia. Pe parcursul celor 4 zile, 6

