Cea mai frumoasa gospodarie din Galatii Bistritei, premiata de autoritatile locale

Primaria Galatii Bistritei organizeaza o noua editie a concursului "Cea mai frumoasa gospodarie", care are loc in perioada 1 mai - 15 iunie 2022. Perioada de inscriere se incheie in data de 3 iunie, dupa care, in perioada 6-14 iunie, o comisie formata din reprezentati ai Primariei, ai Consiliului Local si ai cetatenilor va verifica cererile depuse si va valida participarea acestora la extragerea finala din 15 iunie.Dupa validarea cererilor de inscriere la ... citeste toata stirea