Cei 19 copii de la gradinita din Slatinita, prima vizita la medicul stomatolog. Cabinetul Stomatologic Mobil si-a inceput activitatea

Sursa: Rasunetul
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 09:08
Cabinetul Stomatologic Mobil si-a inceput astazi activitatea, iar primii beneficiari au fost 19 copii de la gradinita din Slatinita. Pentru mai mult de jumatate dintre ei, aceasta a fost prima vizita la medicul stomatolog, o experienta importanta, care va conta mult pentru sanatatea lor viitoare, sustine primarul municipiului Bistrita, Gabriel Lazany.

Cabinetul este dotat la standarde moderne si autorizat pentru a oferi atat tratamente ...citește toată știrea

