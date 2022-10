Cele 19 cupluri nasaudene care au implinit 50 de ani de casatorie, premiate de primarul Dorin Vlasin

Primaria Nasaud a organizat o festivitate de premiere a cuplurilor care implinesc in acest an 50 de ani de la casatorie. Nu mai putin de 19 perechi longevive, care parca erau la prima tinerete, au fost sarbatorite de intreaga comunitate."Dragi nasaudeni, a fost o alta zi speciala in care ne-am indreptat atentia spre o parte a seniorilor nasaudeni. In sala de festivitati a primariei, intr-o atmosfera de sarbatoare si plina de emotie, au fost premiate 19 de perechi care au implinit 50 de ani de ... citeste toata stirea