Cele 246 de platforme de colectare a deseurilor, cu containere semi-ingropate, au trecut in domeniul public al municipiului Bistrita! Primaria vrea sa acceseze fonduri pentru insule ecologice digitalizate

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a aprobat, in sedinta extraordinara, cu 27 de voturi, trecerea din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al municipiului Bistrita celor 246 platforme de colectare a deseurilor echipate cu containere semi-ingropate. Trecerea acestor platforme din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al municipiului Bistrita se face in vederea realizarii de catre Municipiul Bistrita a obiectivului de investitii "Dezvoltarea, ... citeste toata stirea