In data de 9 septembrie a fiecarui an, in comuna Spermezeu se organizeaza targul traditional de toamna. Cu ocazia targului, oamenii se aduna de pe toate vaile pentru a socializa, a cumpara si a vinde cele necesare de zi cu zi. In cadrul targului traditional de toamna, va avea loc a doua editie a "Expozitiei de ovine", unde vor fi premiati toti participantii.Deocamdata, si-au anuntat participarea 18 crescatori de ovine de pe Valea Esiblesului, dar si din alte parti ale judetului nostru sau din ... citeste toata stirea