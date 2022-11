Centrul de zi pentru persoane varstnice din Nasaud si "Scoala in razboi cu timpul!"

In organizarea Clubului Copiilor din Nasaud, dir. prof. Dorina Buia si prof. Maria Rusu, in colaborare cu Centrul de zi pentru varstnici, coordonator Bodescu Valeria-Floarea, vinerea trecuta a avut loc o intalnire cu caracter cultural-artistic, educativ, in care generatiile (copii - varstnici) si-au spus cuvantul, prin cantece si joc de scena. Moderator al evenimentului a fost prof. Maria Rusu.In deschidere, prof. Maria Rusu a sustinut un discurs prin care a motivat actiunea, "ca fiind din ... citeste toata stirea