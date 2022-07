Centrul mobil de instruire a populatiei pentru raspuns la situatii de urgenta ajunge in municipiul Bistrita

Centrul mobil de instruire a populatiei pentru raspuns la situatii de urgentaajunge in municipiul BistritaIn contextul zilelor municipiului Bistrita, pompierii militari bistriteni va propun o activitate inedita, interactiva, dedicata celor mici, dar si adultilor, deopotriva. Timp de patru zile, intre 15-18 iulie, Centrul mobil de instruire a populatiei pentru raspuns la situatii de urgenta se va afla in orasul nostru si va fi amplasat in Piata Centrala, in apropierea Bisericii Evanghelice. ... citeste toata stirea