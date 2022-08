Cetatenii judetului Bistrita-Nasaud pot solicita, in caz de nevoie, sacii albastri si verzi de la primariile din judet

In prezent, operatorul de salubritate Supercom distribuie saci albastri si verzi pentru colectarea fractiilor reciclabile din hartie / carton si din sticla de la poarta casei odata cu ridicarea sacilor plini. Exista situatii in care, din diverse motive si independent de vointa operatorului de salubritate, acesti recipienti de colectare - sacii albastri si verzi - nu ajung in posesia tuturor utilizatorilor sistemului de salubrizare.De aceea, ADI Deseuri Bistrita-Nasaud impreuna cu operatorul ... citeste toata stirea