In perioada 24-28 aprilie 2023, s-a desfasurat saptamana "Scoala altfel", iar in ultima zi a avut loc atelierul gastronomic la care a fost invitata chef Nina Rus de la Pastravaria Rin din Romuli, semifinalista emisiunii Chefi la cutite.Tema activitatii a fost realizarea unui desert cu fructe pentru care chef Nina Rus a pus la dispozitie toate ingredientele necesare pentru cei 64 de elevi prezenti la atelierul gastronomic.Elevii, sub indrumarea de specialitate a doamnei Rus si a cadrelor ... citeste toata stirea