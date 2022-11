Ciceu Giurgesti a castigat Cupa TSD BN la fotbal! La baschet s-a impus echipa No Name!

Prima editie a Cupei TSD Bistrita-Nasaud a avut loc in acest weekend la Bistrita, competitie la care au participat 19 echipe de fotbal si 11 de baschet din judet. Primul loc la fotbal a fost adjudecat de echipa TSD Ciceu Giurgesti, iar la baschet au reusit sa se impuna baietii de la echipa No Name."Multumim oficialitatilor prezente atat la festivitatea de deschidere cat si la cea de premiere, fara de care nu am fi reusit organizarea ... citeste toata stirea