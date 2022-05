Cinci ani de la inaugurarea Punctului de lucru al ISU de la Lechinta. Romeo Florian: E una din cele mai importante investitii pe care am realizat-o

Punctul de Lucru Lechinta al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud a implinit cinci ani de activitate. "Cinci ani de lucru in echipa, in care colegii nostri au dat dovada de profesionalism, devotament si curaj in misiunile de salvare a vietilor omenesti si a bunurilor acestora, animalelor si a mediului inconjurator. Sunt doar primii cinci ani dintr-o poveste care continua. In ceas aniversar le uram succes in activitatea profesionala, sanatate si ... citeste toata stirea