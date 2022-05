Cinci barbati din Bistrita, Ilisua, Dobric si Beclean au fost retinuti! Ce au confiscat politistii in urma perchezitiilor

In urma celor 30 de perchezitii domiciliare efectuate la data de 15 mai a.c., de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita-Nasaud, in cadrul unui dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, la locuintele unor persoane si la sediile unor operatori economici, politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, 697 de telefoane mobile, 7.066 de accesorii, 13 sisteme PC, 26 de tablete si accesorii, 146 de ceasuri ... citeste toata stirea