Cinci puncte de hidratare, la Bistrita! O cisterna cu apa, zilnic, pentru locuitorii din Slatinita

Pentru ca disconfortul zilelor toride sa fie mai putin resimtit de cetateni, municipalitatea a amenajat 5 puncte de hidratare in oras: in fata Bisericii "Sfanta Ana" - zona BIG, langa Winmarkt, langa Piata Decebal, langa blocul Lama si pe pietonalul Liviu Rebreanu.Cu sprijinul voluntarilor SVSU Bistrita, in intervalul orar 11.00-18.00, trecatorii au la dispozitie dozatoare cu apa potabila, dar li se poate acorda si primul ajutor in cazul unor situatii ce necesita asistenta medicala. ... citeste toata stirea