Cine va prinde Champions League in sezonul viitor din Premier League: urmeaza o batalie grea

Batalia din Premier League pentru locurile europene e una dintre cele mai aprige din fotbalul mondial. Chiar daca in ultimii ani am putut observa ca lupta la titlu s-a dat intre aceleasi doua echipe (Manchester City si Liverpool), in Premier League se dau lupte serioase pentru locurile de cupe europene.In afara de Chelsea, care pare sa fie abonata la locul trei si sezonul viitor, lupta pentru ultimul loc de Champions League va fi una extrem de aprinsa. Daca iti doresti sa pariezi pe Premier ... citeste toata stirea