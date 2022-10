Cinematograf la Nasaud, in locul fostei sali de judo! Documentatia a fost depusa la CNI

Administratia publica locala din Nasaud a depus la Compania Nationala de Investitii o solicitare privind includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, Subprogramul "Sali de Cinema" pentru obiectivul de investitii "Construire si dotare Cinematograf in orasul Nasaud".Cinematograful ar urma sa fie construit pe Bulevardul Granicerilor, nr.9, imobilul (constructie plus teren) fiind inscris in domeniul public al orasului Nasaud. In prezent, pe terenul propus pentru ... citeste toata stirea