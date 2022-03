Clubul Amazoanelor Bistritene si-a stabilit proiectele pentru 2022

Peste 50 de membre ale Asociatiei Clubul Amazoanelor Bistritene s-au reunit in cadrul Adunarii Generale, prezidata de Livia Moldovan, Rodica Marina si Vasile Moldovan, prilej cu care a fost facuta o dare de seama privind activitatea asociatiei pentru anul 2021 si s-au facut propuneri pentru anul in curs.In ciuda faptului ca am traversat un an de pandemie, Clubul Amazoanelor Bistritene a reusit sa-si bifeze principalele activitati propuse, si ne referim la analize medicale pentru 60 de femei ... citeste toata stirea