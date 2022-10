Clubul Copiilor Beclean si-a deschis oficial portile pentru noul an scolar al educatiei non-formale.Zeci de copii insotiti de parinti, bunici, unchi sau matusi au participat la ceremonia de deschidere organizata la sediul Clubului, in sala de spectacole. Copiii au pregatit cateva numere artistice, spre bucuria celor prezenti in sala.Oferta educationala de anul acesta si mediatizarea de pe retelele de socializare si din presa scrisa i-au atras si pe foarte multi copii din zonele limitrofe ... citeste toata stirea