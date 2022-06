Cod Rosu in Bistrita-Nasaud! Disconfort termic deosebit de accentuat!

Potrivit meteorologilor, astazi si maine va fi si mai cald! Vom avea temperaturi de pana la 37 - 38 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Pentru evitarea oricarei situatii care va poate pune viata in pericol, va recomandam:- ramaneti in casa sau limitati expunerea la soare, mai ales intre orele 11:00-18:00;- deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, cu repaus;- beti multa apa, cel putin 2 litri/zi (nu ... citeste toata stirea