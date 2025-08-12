Editeaza

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI isi alege noua echipa de conducere

Marti, 12 August 2025, ora 16:16
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

- FILIALA BISTRIEsA NASAUD -

Comunica:

Adunarea Generala Judeteana a Medicilor Veterinari

in vederea alegerii noilor structuri de conducere, va avea loc la data de 10 Septembrie 2025, ora 9,00, in sala de sedinte din sediul DSVSA Bistrita Nasaud, str.Tarpiului, ...citește toată știrea

