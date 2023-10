Anul 2023 marcheaza implinirea a 160 de ani de la infiintarea celui mai prestigios liceu al Nasaudului si unul dintre cele mai importante din judet - Colegiul National George Cosbuc. Momentul aniversar va fi sarbatorit astazi in Aula liceului, cu un program cultural-artistic pregatit si sustinut de elevii scolii, in prezenta dascalilor scolii, a autoritatilor judetene si locale, a fostilor absolventi, in coordonarea directorului Steluta Vaju.Renumita institutie a fost inaugurata pe 4 ... citeste toata stirea