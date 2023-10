La 4 octombrie, in fiecare an, Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud arata mereu tanar si din ce in ce cu o experienta tot mai bogata, bazata pe performantele elevilor si profesionalismul dascalilor.In perioada scurta de liberalism, 1860-1867, nasaudenii au stiut sa valorifice la maxim acesti ani, caci in 1861 isi creau Districtul autonom prin care demonstrau lumii ca si romanii se pot guverna singuri, creindu-si institutiile administrative, de justitie, educative sau de sanatate, ramanand ... citeste toata stirea