Colegiului National "George Cosbuc" Nasaud i-a fost conferit Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Comandor

In aceasta seara, Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud a fost decorat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Comandor. La acest eveniment, Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud a fost reprezentat de directorul Steluta Viju, de profesorul Lazar Marius si de elevul Pinti Victor (presedintele Consiliului scolar al elevilor).Aceasta distinctie este o recunoastere a contributiei exceptionale a institutiei in educatia romaneasca, pentru ... citește toată știrea