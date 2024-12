Colind in Esara Nasaudului! Mitropolitul Andrei, alaturi de grupuri de copii si tineri din parohiile Protopopiatului Nasaud

Dupa Concertul de Colinde de la Colegiul National "G. Cosbuc" in care, cu doua zile in urma, preotii din Nasaud si credinciosii lor apropiati au colindat ireprosabil, ziua de 20 decembrie 2024 va ramane in sufletul a sute de nasaudeni - spectatori, dar mai ales sutele de colindatori, care, pret de cateva ore au facut sa rasune in Casa de Cultura a orasului Nasaud zeci de imnuri inchinate Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Intregul Program de colinde a fost initiat de p.c.pr. Ioan Clapa/ ... citește toată știrea