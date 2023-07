USR i-a adresat o scrisoare doamnei Dunja Mijatovic, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, pentru a o informa cu privire la gravele abuzuri petrecute in centre sociale din Romania sub privirea complice a autoritatilor. In scrisoarea semnata de deputatul USR Iulian Bulai, in calitate de membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, USR solicita Comisarului pentru drepturile omului sa intreprinda o vizita de lucru in Romania, ... citeste toata stirea