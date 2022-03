Companiile bistritene, invitate la Targul de Viitor, pentru a recruta tineri absolventi!

Asociatia POV21, in parteneriat cu Colegiul Tehnic "Infoel" si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, isi propune ca in aceasta primavara sa aduca tinerilor din judet, aflati in cautarea propriei vocatii, evenimentul "Targul de viitor", in intervalul 8-9 aprilie, vineri intre orele 13:00 - 18:00, respectiv sambata, 10:00 - 16:00.Public tintaNe adresam cu precadere elevilor de liceu din clasele terminale ale invatamantului teoretic si profesional, dar si companiilor din judetul ... citeste toata stirea