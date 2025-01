Complex sportiv la Ilva Mica, in valoare de 18 milioane lei, prin CNI!

La Ilva Mica, va fi construit un complex sportiv cu o valoare de aproximativ 18 milioane lei, prin Compania Nationala de Investitii, a declarat primarul Aurel Horea si secretarul de stat Monica Sasarman, in cadrul unei conferinte de presa."In anul 2019, am depus pentru finantare la Compania Nationala de Investitii proiectul de amenajare complex sportiv in comun Ilva Mica. A trecut prin toate comisiile de avizare, la ministere. In ... citește toată știrea