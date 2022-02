Complexul Muzeal va invita la Targul de Martisor

Ne aflam la cea de-a VII-a editie a Targului de Martisor Traditie si simbol. Odata cu sosirea primaverii dorim si noi sa aducem in prim plan traditia Martisorului, promovand o datina straveche.Candva, cu bucurie si nerabdare, fetele tinere, sub ochiul abil al mamelor, rasuceau firele de matase alba si rosie pentru a face un snur pe care, mai apoi, il purtau cu mandrie in piept sau la mana. Aceasta imbratisare metaforica a culorilor era considerata ca fiind aducatoare de viata, de prosperitate ... citeste toata stirea