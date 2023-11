Artistii invitati sunt Analia Selis si Noua Orchestra Transilvana (dirijor Romeo Rimbu). In program vor fi interpretate celebre piese de tango interbelic romanesc si nu numai."De la muzica tarii mele natale, Argentina, catre cea a tarii mele de adoptie, Romania, drumul meu continua in pasi de tango. In proiectele mele recente, dedicate tango-ului argentinian, am inceput sa includ si piese romanesti de tango. Si, astfel, am avut bucuria imensa a descoperirii tango-ului ... citeste toata stirea