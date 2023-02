Concluzii la final de proiect Erasmus la Scoala Gimnaziala Romuli

Activitatea de diseminare are ca scop prezentarea activitatilor si rezultatelor proiectului "S.M.S.- Smart Waste Management for Smarter Cluster SchoolsErasmus+ project 2020-1-RO01-KA229-079971, proiect ce s-a derulat pe o perioada de 2 ani, in cadrul unui ghid informativ care defineste bunele practici rezultate din proiect si in cadrul activitatilorde diseminare a informatiilor in scolile partenere si promovarea rezultatelor proiectului.Diseminarea cuprinde o serie de activitati menite sa ... citeste toata stirea