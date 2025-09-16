Editeaza

Concursurile pe meserii - Start spre o cariera din ... viitor, editia a III-a!

Sursa: Rasunetul
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:28
"Meseria mea - un job al viitorului" este un proiect judetean de promovare a invatamantului profesional si tehnic, de orientarea elevilor in cariera si angajarea lor pe piata muncii, care s-a desfasurat in perioada decembrie 2024 - mai 2025.

Proiectul, inscris in CAEJ BN 2025 la pozitia 33, aflat la a III-a editie, a fost organizat de Liceul Tehnologic "Grigore Moisil", Bistrita in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, Casa Corpului Didactic Bistrita-Nasaud, Camera de ...citește toată știrea

