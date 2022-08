Cotidianul Rasunetul este alaturi de chef Elena Rus, de la Punct Gastronomic Local Elena din deal, in aceste momente grele in care se desparte de bunica ei, cea care i-a insuflat dragostea pentru bucutarie si de la care a invatat cele mai gustoase retete. Bunul Dumnezeu sa o odihneasca in pace, iar familei ... citeste toata stirea