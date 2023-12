Anual, in intreaga lume, pe data de 3 decembrie este celebrata Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Este o zi de constientizare, de intelegere a importantei empatiei si respectului pe care il necesita aceste persoane, fiind totodata si un bun prilej de a aduce in atentia opiniei publice, a conceptului de egalitate de sanse, de toleranta si acceptare. Este ziua in care fiecare dintre noi poate deveni mai constient in legatura cu dificultatile acestor persoane, pentru care lucruri ... citeste toata stirea