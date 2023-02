Consiliul Judetean acorda sprijin financiar de 750.000 lei pentru unitatile de cult

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta ordinara, proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar in anul 2023 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, prin unitatile centrale de cult, in suma totala de 750 mii lei.Sprijinul financiar acordat pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult este destinat intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici, construirii, in ... citeste toata stirea