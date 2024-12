Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a repartizat fonduri pentru patru comune

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, comvicat in sedinta extraordinara, a aprobat repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a impozitului pe venit incasat suplimentar in anul 2024, corespunzator cotei de 6% prevazuta la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 667.454,57 lei.Sumele au fost alocate pentru Budacu de Jos - 100.000,00 lei, Chiochis - 267.454,57 lei, Ciceu Mihaiesti - 200.000,00 ... citește toată știrea