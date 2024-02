Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud acorda un sprijin de 750.000 lei unitatilor de cult din judet!

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta ordinara de joi, proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar in anul 2024 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. Suma totala propusa este de 750.000 lei.UNITATILE DE CULT care beneficiaza de sprijin financiar in anul 20241. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului 625.000 lei2. Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Cluj-Gherla 15.000 lei3. Arhiepiscopia ... citește toată știrea