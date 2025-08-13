Editeaza

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va acorda un ajutor de 500.000 lei judetului Suceava

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 13 August 2025, ora 07:13
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta extraordinara de astazi, repartizarea sumei de 500 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, pe anul 2025, in vederea acordarii unui ajutor Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Suceava, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in luna iulie 2025, in judetul Suceava.

Potrivit principiului solidaritatii, prevazut de legea privind finantele publice locale, prin ...citește toată știrea

