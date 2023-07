Consilierii judeteni vor dezbate, in sedinta ordinara de astazi, proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 15.000.000 lei de la Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.Contractarea imprumutului se face pentru asigurarea cofinantarii proiectului ... citeste toata stirea