Consumul de droguri in randul elevilor, pe agenda Consiliului Judetean! Simplificarea legislatiei, caravane de informare, achizitia de aparate Drug Test, printre solutiile enuntate

Tema consumului de droguri in randul elevilor a fost adusa in atentia Consiliului Judetean, consilierul judetean Samuel Coman solicitand executivului sa sustina o campanie mai incisiva pe aceasta tema. Consilierul liberal a mentionat ca tema a fost dezbatuta si in ATOP, reclamandu-se faptul ca nu exista o colaborare buna intre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog si ONG-urile din judet. In ATOP s-a pus problema si a achizitionarii mai multor aparate Drug test."Este o problema