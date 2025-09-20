Editeaza

Continua distributia GRATUITA a pubelei albastre in Sarata si Viisoara

Sursa: Rasunetul
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 09:19
ATENEsIE!!! Continuam distributia GRATUITA a pubelei albastre pentru deseurile reciclabile din hartie / carton in localitatile componente Viisoara si Sarata! Vezi mai jos programul de distributie pentru perioada 22 - 26 septembrie 2025:

LUNI 22 septembrie - VIISOARA: str. Secundara 13, str. Secundara 12, str Vinului, str Dealul Viilor, str Izvorul Sarat

MAREsI 23 septembrie - VIISOARA: str Bradetului, Str Valea Stegii, str Baholt, str. Haiducului

MIERCURI 24 septembrie - VIISOARA: DN 17 ...citește toată știrea

