Copac cazut pe carosabil la Urmenis!

Un copac a cazut pe carosabil la intrare in localitatea Urmenis. La fata locului intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Urmenis, informeaza CJSU BN.In perioada 2 iulie, ora 10 - 3 iulie, ora 10, judetul Bistrita-Nasaud este sub averizare meteorologica de Cod portocaliu. In Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei si Munteniei, jumatatea de ... citește toată știrea