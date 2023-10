In aceasta era a tehnologiei si a rapiditatii, este necesara o deconectare de prezentul digital si de o reconectare, atat cu oamenii dragi din vietile fiecaruia, cat si cu trecutul si cu originile fiecaruia. Avand in gand acest lucru, pe data de 6 octombrie, Clubul Copiilor Nasaud a organizat, in parteneriat cu Centrul de Zi pentru Varstnici, un spectacol fascinant, alcatuit din momente definite de diversitate si frumusete artistica.In deschiderea evenimentului, Bianca Rus si Dinuta Closca au ... citeste toata stirea