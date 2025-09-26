Editeaza

Copil de 5 ani accidentat de masina la Nasaud

Sursa: Rasunetul
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 14:45
11 citiri
Update politie:

Astazi, politistii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit la un accident produs pe o strada din oras.

La locul evenimentului, politistii au stabilit faptul ca un minor de 5 ani care a patruns pe partea carosabila a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 38 de ani, din Nasaud.

In urma accidentului, minorul a fost transportat la spital.

Testarea cu aparatul etilotest a conducatorului autoturismului a indicat un rezultat negativ.

Politistii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
O noua editie a Targului Lechintei cu invitati de seama! Muzica si surprize pentru toate gusturile, la sarbatoarea comunei
Sute de oameni au pastrat traditia si si-au dat intalnire la Targul Lechintei, eveniment de marca al ...
Persoana cazuta in fantana la Bistrita Bargaului
Un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj de terapie intensiva mobila intervin in localitatea ...
In acest sfarsit de saptamana, traficul auto in Piata Centrala din Bistrita va fi restrictionat!
In contextul desfasurarii evenimentului "Toamna Bistriteana", incepand de vineri, tt" ...
ActualitateBusinessSportLife Show