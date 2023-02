Cornel Cotutiu: "Fonfii si flecarii"

Mai toata lumea trecuta prin liceu recunoaste sintagma din titlu, ca fiind a lui Mihai Eminescu in "Scrisoarea III". Mai doresc sa relev faptul ca o publicatie de cultura - cum este "Romania literara" - are o paleta de manifestare publica larga tematic, abordand fapte ale realitatii imediate in termeni care, uneori, duc la pamflet, sau eseu, starnind curiozitatea nu doar a cititorului dornic de literatura.Si cum interesul pentru aceasta revista e firesc sa nu fie consecvent , cand dau, in ... citeste toata stirea