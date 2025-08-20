Editeaza

Cornelia Ardelean Archiudean si Ansamblul folcloric ''Cununa graului'' Ocnita - la cea de-a 21 participare la Ziua Marinei Romane!

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:15
13 citiri
Ziua de 15 august 2025 a fost Ziua Marinei Romane! Cu aceasta ocazie la Constanta si la Mangalia marinarii au organizat diverse activitati culturale si sportive. La sarbatoarea marinarilor romani au fost invitati si membrii Ansamblului Folcloric CUNUNA GRAULUI din Ocnita. A fost cea de-a 21-a participare a noastra la aceste activitati. De fapt a fost ce-a de-a 21 participare a Corneliei Ardelean Archiudean impreuna cu Ansamblurile folclorice DOINIEsA a Casei armatei din Bistrita si CUNUNA ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
O femeie si un barbat au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa, spre lacul Colibita
Revenire accident rutier Bistrita Bargaului. La UPU SMURD Bistrita au fost transportate trei femei ...
AVERTIZARE METEOROLOGICA! Averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii, grindina!
COD GALBEN aInterval de valabilitate: 17 august, ora 12 - 17 august, ora 21 a>Fenomene vizate: ...
La multi ani doamnei Ana-Maria Mezei, consilier achizitii publice in cadrul Consiliului Judetean Bistrita- Nasaud!
Calde urari de bine adresam, in zi de nastere - 16 august - doamnei Ana-Maria Mezei, consilier ...
ActualitateBusinessSportLife Show