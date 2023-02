Cresterea gradului de siguranta in scoli, campaniile de protejarea mediului, pe agenda Comisiei de Dialog Social

Sedinta Comisiei de Dialog Social, condusa de prefectul Teofil Cioarba si subprefectul Ioan Zagrean, a avut pe agenda prezentarea actiunilor derulate in scoli pentru cresterea gradului de siguranta in mediul educational, prin campanii ale Politiei, Jandarmeriei si Centrului Judetean Antidrog. "Informarea comuna a Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita-Nasaud si Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud referitor la cresterea gradului de siguranta in scoli petru semestrul I al ... citeste toata stirea