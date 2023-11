Luni, 13 noiembrie, Via Transilvanica a unit eforturile Royal School in Transylvania si cele ale ADI Deseuri Bistrita-Nasaud intr-o actiune de ecologizare a drumului intre localitatile Dorolea si Cusma. Scoala din Cluj-Napoca a adoptat aceasta portiune din Via Transilvanica, iar, in calitate de parinti ai acestui segment de drum, au solicitat sprijinul ADI Deseuri Bistrita-Nasaud pentru realizarea actiunii de ecologizare.Ne-am bucurat sa vedem copiii harnici si veseli, interesati de ... citeste toata stirea